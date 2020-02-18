УЕФА ввел систему видеопомощи арбитрам в матчах Лиги Европы

18.02.2020, 11:42, Новости дня

В Лиге Европы сезона 2019/2020 будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR), об этом 17 февраля сообщил УЕФА на своем официальном сайте.

Соответствующее решение было принято еще в сентябре 2019 года после успешного внедрения VAR в других турнирах под эгидой УЕФА.

В текущем розыгрыше Лиги Европы европейский футбольный союз будет использовать VAR начиная с 1/16 финала.

«Мы верим, что проект VAR очень важен для футбола. Я, конечно, рад, что теперь VAR будет и в Лиге Европы. Система существенно поможет судьям принимать верные решения в этих важных матчах», – сказал глава Судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

Система видеопомощи арбитрам начала внедряться в 2016 году, она использовалась в финальной части чемпионата мира в России летом 2018 года.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов VAR применяется с раунда плей-офф. В марте система будет использоваться в матчах плей-офф Лиги наций. Также VAR будет работать в финале женской Лиги чемпионов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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