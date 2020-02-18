Бой у Золотого. В штабе ООС заявили, что позиции не потеряли, СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов

18.02.2020, 11:42, Новости дня

Сегодня утром в Луганской области произошло боестолкновение украинских военных с российскими оккупационными подразделениями, на данный момент он закончился. Данные о сохранении позиций украинских военных разнятся.

Так, в штабе операции Объединенных сил заявили, что удержали полный контроль над ситуацией, и позиции украинских военных не потеряны.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в ходе выступления в Верховной Раде сообщила, что украинская сторона потеряла два опорных пункта.

Ее слова подтверждает издание «Цензор.НЕТ». «В результате активизации боевых действий наемниками РФ в районе Золотого под огонь противника попал 2-й батальон 93-й Отдельной механизированной бригады. 72-я ОМБр вынуждена была покинуть два опорника», – пишет издание.

Рано утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в районе участка разведения сил и средств в Луганской области.

Главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения, наступая широким фронтом. «Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года», – написал он.

В штабе ООС сообщили, что один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения. Боевики запросили режим тишины.