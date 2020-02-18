Под Псковом школьник ударил педагога по лицу

18.02.2020, 11:37, Разное

В Псковской области школьник напал на учительницу с кулаками. Инцидент произошел в Лавровской гимназии.

На видеозаписи, опубликованной в Сети, можно увидеть, как подросток раскачивается на стуле во время урока. Преподаватель делает школьнику замечание, но тот игнорирует ее слова. Тогда учительница подходит к нему и вырывает стул. Разъяренный подросток встает и начинает бить женщину, передает ИА «Невские новости».

В учебном заведении рассказали, что сейчас школьник находится «на больничном». Администрация гимназии заверила, что у преподавателя нет претензий к ученику. «Никаких абсолютно травм у нее нет», – приводит официальное сообщение телеканал «360»