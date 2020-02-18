Суд в Вене разрешил экстрадицию экс-чиновника Минкультуры

18.02.2020, 11:37, Новости дня

Высший земельный суд Вены во вторник отказал в удовлетворении жалобы защиты бывшего чиновника Минкультуры РФ Бориса Мазо на решение предыдущей инстанции о его экстрадиции в Россию.

Решение отказать в удовлетворении жалобы огласил судья, председательствующий в апелляционной коллегии, передает РИА «Новости». Таким образом, запрос на экстрадицию Мазо из Вены вступил в силу.

В ноябре земельный суд Вены по уголовным делам принял решение об экстрадиции бывшего чиновника Министерства культуры РФ Бориса Мазо. Он обвиняется в хищении бюджетных средств и их легализации.



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