Наука: Создан препарат для лечения непереносимости глютена

18.02.2020, 11:33, Разное

Целиакия, патологическая непереносимость глютена, для многих является серьезным препятствием на пути к комфортной жизни. Ученые из Первого МГМУ им. И.М. Сеченова разработали препарат, который потенциально может вернуть вашему организму способность усваивать глютен.

Российские ученые предложили использовать фермент из семян пшеницы для помощи людям, страдающим от целиакии и других форм непереносимости глютена. Об этом сообщил директор Института молекулярной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, доктор биологических наук Андрей Замятнин на международной рабочей встрече по молекулярной медицине, прошедшей на базе университета.

Целиакия — это патология, вызванная пищеварительной непереносимостью глютена (клейковины) — группы белков, содержащихся в некоторых видах злаковых (пшенице, ячмене, овсе, ржи). Целиакии подвержены около 1% населения Земли, что намного выше, чем считалось ранее, поэтому в последнее время к проблеме непереносимости глютена приковано пристальное внимание ученых. В свое время мы уже писали о том, чем вызван повышенный интерес к глютену в современном обществе и о том, к чему приводит его потребление.

Недавно сотрудниками Института молекулярной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова было обнаружено, что фермент пшеницы (тритикаин-альфа) способен эффективно расщеплять глютеновые белки на пептиды, легко усваивающиеся организмом человека. Показано, что фермент устойчив к условиям пищеварительной системы и, по предварительным данным доклинических исследований, высокоэффективен и безопасен для применения в терапии целиакии. На основе тритикаина-альфа, полученным биотехнологическими методами (патент № 2603054), создан терапевтический ферментный препарат для лечения и профилактики глютеновой непереносимости в виде капсул для приема внутрь перед едой. В настоящий момент новое средство проходит доклинические испытания.

Так же стоит отметить, что недавно учёными, с помощью технологии CRISPR, был выведен сорт пшеницы не содержащий глютен.