Лыжник Сергей Устюгов не выступит на «Ски Тур» из-за простуды

18.02.2020, 11:31, Новости дня

Российский лыжник Сергей Устюгов не сможет продолжить выступление в многодневной гонке "Ски Тур", входящей в программу Кубка мира. Устюгову пришлось сняться после двух этапов из-за простуды.

Как заявил президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе, Сергей Устюгов вынужден завершить участие в "Ски Тур" из-за простуды. Днем раньше по аналогичной причине снялась российская лыжница Наталья Непряева.

После двух гонок Устюгов занимал 21 место. "Ски Тур" завершится 23 февраля.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Прототип нового пикапа Hyundai попался фотошпионам

31.01 / Высокопоставленный полицейский из ГУУР задержан за взятку

17.02 / Найдена причина критики поправок в Конституцию со стороны оппозиции

07.01 / Представлен новый электрический кроссовер Fisker Ocean

08.01 / На борту самолета, разбившегося в Тегеране, было зарегистрировало 167 пассажиров и 9 членов экипажа

05.02 / Зима в России вступает в свои права

17.02 / «Маленькие сердца» укрепили веру в оттепель между Россией и Украиной

07.01 / В Австралии прошли дожди, но их недостаточно чтобы остановить пожары

12.12 / Болсонару не исключил у себя рака кожи

24.12 / Автоновости: Площадку» и «город» объединили окончательно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика