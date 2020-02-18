Александр Петров привез «Лёд 2» в родной город

18.02.2020, 11:30, Новости дня

Актер Александр Петров посетил премьеру фильма "Лёд 2" у себя на родине – в Переславле-Залесском. Переславцы шли на кинопоказ с особым чувством, а после его окончания тут же обступили исполнителя одной из главных ролей.

По словам актера, ему не все проекты удается представить на родине лично, но в этот раз случай особый: на премьеру пришел главный зритель – мама.

"Мне очень понравился фильм. Что-то поменялось в мозгу, можно так сказать. И, думаю, не только у меня", – призналась Алевтина Петрова, мама артиста.

Сам Петров в одном из интервью отметил, что история о юной дочери фигуристки Нади и хоккеиста Саши получилась довольно серьезной и драматичной, отвечающей на вопросы и детей и взрослых.

"Как важно ребенку не запрещать что-то, как важно услышать не только ребенка, но и близкого тебе человека, как важно разговаривать с ребенком, как важно, чтобы ребенок тебя тоже слышал", – рассказал актер.

 

Долгожданная вторая часть фильма "Лёд" вышла на киноэкраны в День всех влюбленных, 14 февраля. За выходные картина собрала в российском прокате более полумиллиарда рублей.



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