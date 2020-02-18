Дроны будут бороться со свалками в Краснодаре

18.02.2020, 11:30, Новости дня

Дроны будут бороться со свалками в Краснодаре. Такое предложение высказал глава города Евгений Первышов.

Как сообщает ГТРК "Кубань", в Прикубанском округе — самом большом в крае — растет число несанкционированных свалок. Причем бороться с проблемой на местном уровне становится все сложнее. Требуется помощь федеральных структур и правоохранительных органов. Стихийно появляющиеся места сбора отходов влияют на экологическую ситуацию в регионе.

Теперь главе округа предстоит подготовить план мероприятий по решению проблемы. Нужны технические средства контроля. В том числе, речь идет о покупке квадрокоптера. Как посоветовал глава Краснодара, округ подаст соответствующую заявку. Именно дрону хотят доверить контроль за территорией. Тогда можно будет оперативно обнаруживать стихийно возникающие свалки и определять ответственных за земельные участки.

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ГТРК "Кубань"



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