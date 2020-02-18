Американские бойскауты заявили о банкротстве из-за исков о домогательстве

18.02.2020, 11:30, Новости дня

Организация «Бойскауты Америки» подали заявку на защиту от банкротства на фоне сотен судебных исков о сексуальном насилии в организации. Об этом 18 февраля сообщает Associated Press.

Уточняется, что обращение в суд по делам банкротства поможет приостановить дела о домогательствах. Но в конечном итоге бойскауты будут вынуждены распродать некоторые из своих владений, в том числе кемпинги и туристические маршруты, чтобы собрать деньги для компенсаций, которые могут превысить $1 млрд.

В то же время в организации заявили, что скаутские программы будут продолжаться в течение всего судебного процесса и в течение многих лет после.

Агентство сообщает, что финансовые проблемы «Бойскаутов Америки» спровоцированы рядом законов в Нью-Йорке, Аризоне, Нью-Джерси и Калифорнии, которые продлили строки давности преступлений. После этого на организацию посыпались сотни исков, которые, в основном, касались домогательств, произошедших в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах.

Также отмечается, что в последние годы в связи с секс-скандалом значительно уменьшилось количество молодых людей, привлеченных в организацию. Если в 1970-х годах их было более 4 млн человек, то на данный момент эта цифра упала ниже отметки в 2 млн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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