Подведены итоги «Недели безопасного Рунета»

18.02.2020, 11:30, Новости дня

В РФ завершилась «Неделя безопасного Рунета 2020», в рамках которой состоялись мероприятия по повышению цифровой грамотности, сообщили в Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Эксперты и участники «Недели безопасного Рунета» пришли к выводу, что РФ занимает одно из лидирующих мест в мире по степени развития сферы кибербезопасности, передовых технологий и общественной осведомленности, сообщается на сайте РАЭК. 

По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко, в 2019 году бюджеты на кибербезопасность увеличились в среднем на 20%, однако реальные расходы не превышают показатели 2018 года.

Среди современных трендов в области кибербезопасности в РФ Плуготаренко выделил изменение «парадигмы защиты», когда задачей системы безопасности становится не предотвращение атаки, а максимально быстрое ее обнаружение.  Также он отметил рост востребованности интеллектуальных систем защиты и влияние на рынок требований, стандартов, нормативов Центробанка, ФСБ, ФСТЭК. 

Директор РАЭК подчеркнул, что основной целью киберпреступников являются данные, а наиболее распространенными методами атак являются заражение вредоносным ПО в сочетании с методами социальной инженерии. 

«Каждая пятая кибератака направлена против частных лиц. Киберпреступники продолжают использовать неграмотность пользователей в вопросах обеспечения собственной безопасности», – отметил он. 

Плуготаренко отметил важность повышения уровня цифровой грамотности населения, чтобы обезопасить себя от киберпреступников. Также, по его словам, необходим иммунитет от угроз и агрессии в Сети.  

«Неделя безопасного Рунета» стартовала 11 февраля в формате Cyber Security Day, а завершилась 18 февраля Форумом цифровой безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что угрозы кибербезопасности РФ – постоянное явление. 



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