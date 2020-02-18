В Буденновске женщина выкинула новорожденную дочку в окно

18.02.2020, 11:30, Новости дня

В Ставропольском крае врачи спасли новорожденную девочку, которую мама сразу после рождения выкинула в окно.

Инцидент произошел в Буденновске. 18-летняя девушка родила малышку у себя дома, а затем завернула ребенка в полотенце и выбросила в окно (к счастью, квартира расположена на первом этаже). Младенца обнаружила соседка, которая сразу вызвала врачей.

"Благодаря бдительности неравнодушной женщины и профессиональным действиям врачей смерть новорожденной удалось предотвратить", — сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка" УК РФ. Малыш останется в больнице, пока органы опеки не определят его дальнейшую судьбу.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / В Германии назвали имя высланного российского дипломата

11.12 / Боксеры сборной РФ отказались ехать на Олимпиаду без национального флага

13.12 / Финальный внедорожный Mitsubishi Pajero получил премиум-версию

24.12 / После обысков в ФТС был задержан глава управления таможенного дознания

10.12 / «Нафтогаз» счел конструктивными переговоры с Россией в Париже

13.02 / Обвиняемые разгромили изолятор в Москве

14.01 / И.о. главы налоговой службы Одесской области задержали на взятке, Верланов отстранил все руководство

14.01 / С начала эпидсезона в Украине от осложнений гриппа умерли пять человек – Центр общественного здоровья

25.12 / Россия решила вернуться к идее окололунной станции

19.12 / В Краснодаре бизнесменов лишают 5 гектаров земли с помощью волокиты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика