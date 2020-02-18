Названы 6 автомобилей с пробегом по цене нового кроссовера Kia Seltos

18.02.2020, 11:30, Разное

Вскоре в РФ начнутся продажи нового кроссовера Kia Seltos с ценником около полутора миллиона рублей за среднюю комплектацию. Эксперты составили список транспортных средств с пробегом, которые на рынке можно приобрести по цене ожидаемой новинки.
На первой строке разместился представитель немецкого автопрома – Audi Q7. При желании, как отмечают специалисты, на вторичном рынке РФ вполне возможно найти этот кроссовер с пробегом около 100 тысяч километров, 3-литровым бензиновым TFSI и в неплохом состоянии, а цена его при этом не превысит сумму, которую нужно заплатить за Kia Seltos с двигателем, генерирующим 150 «лошадей». За те же деньги можно приобрести BMW X5 с панорамной крышей и 306-сильным агрегатом или Cadillac Escalade третьего поколения с 8-местным салоном и V8.

Кроме этого, по цене Kia Seltos можно купить Jeep Wrangler, Lexus LS или кабриолет Maserati Sryder. Последнее авто с 4,2-литровым V8, генерирующим 390 лошадиных сил, сошло с конвейера около 18 лет назад, но тем не менее в продаже иногда появляются достаточно неплохо сохранившиеся варианты.



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