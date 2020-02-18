Гаджеты: Китай обвиняет США в глобальном шпионаже в интернете

18.02.2020, 11:23, Новости дня


Соперничество между экономиками США и Китая постепенно захватывает и высокотехнологическую сферу, традиционно активно используемую спецслужбами. Недавно официальные власти Китая в лице представителя Министерства иностранных дел назвали США крупнейшим интернет-шпионом и основателем империи хакеров.

Примечательно, что основанием для обвинений стало расследование The Washington Post о швейцарской компании Crypto AG, которую контролировала ЦРУ, АНБ и германская разведка BND. По заявлению китайского чиновника США стала самым крупным государством практикующим отслеживание данных в киберпространстве. Прослушивание при помощи шифровальных машин, продаваемых Crypto AG, охватило 120 стран мира и приобрела глобальный характер, считает представитель МИД Китая.

США не остается в долгу и в свою очередь обвиняет высокотехнологические компании Китая в причастности к краже конфиденциальных сведений. В частности это касается внедрения технологии 5G от компании Huawei, при помощи которой, по мнению одного из сенаторов США, китайцы могут управлять американскими компаниями.



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