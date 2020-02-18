Елена Степаненко прокомментировала слухи о беременности молодой жены Евгения Петросяна

18.02.2020, 11:21, Разное

Елена Степаненко и Евгений Петросян официально развелись в 2018 году. В декабре 2019 74-летний юморист узаконил отношения с тридцатилетней Татьяной Брухуновой. Экс-супруга в эфире ток-шоу «Пусть говорят» прокомментировала слухи о беременности молодой жены Евгения Вагановича.

Елена Степаненко не испытывает никакого негатива по отношению к Татьяне Брухуновой. Она не позволяет себе грубых высказываний в сторону молодой жены бывшего супруга. Даже слухи о возможной беременности не смогли вызвать у нее никаких эмоций. Елена Григорьевна спокойно сказала: «Это хорошо». Новоиспеченная супружеская пара сама предпочитает не рассказывать о личной жизни. Окружение Петросяна активно обсуждает позитивные изменения в его жизни. Многие говорят, что он стал выглядеть моложе своих лет и женитьба на молодой избраннице пошла ему на пользу.

Евгений Ваганович и Татьяна Брухунова не скрывают, что устали от пристального внимания со стороны прессы. Артист неоднократно просил своих друзей не обсуждать его семейную жизнь. А посмотрев передачу «Пусть говорят», не смог промолчать и заявил, что все сказанное в студии — это ложь и клевета. Молодая жена Петросяна отметила, что она не является публичной личностью, не ходит на светские мероприятия и не любит тусовки. Ей не нравится, что масс-медиа не упускают возможности обсудить их личную жизнь и полить грязью. Об этом она написала в своем блоге.