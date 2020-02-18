Бой на Донбассе завершился, противник запросил режим тишины – штаб ООС

18.02.2020, 11:18, Новости дня

Один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения 18 февраля в ходе боестолкновения с российскими оккупационными подразделениями в Луганской области. Об этом сообщил в Facebook штаб операции Объединенных сил.

«Сейчас бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился. Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять тяжело раненых. Противник запросил режим тишины», – сказано в сообщении.

Штаб ООС подчеркнул, что позиции украинских военных не потеряны.

«В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил», – уверяют представители ООС.

Рано утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в районе участка разведения сил и средств в Луганской области.

Главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения, наступая широким фронтом. «Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года», – написал он.

Бутусов добавил в Facebook, что звуки боя были хорошо слышны в Лисичанске, Северодонецке, Попасной.

Не понимание обстановки и беспомощность высшего руководства отчетливо проявляется именно в такие моменты. Бой в Золотом… Posted by Юрий Бутусов on Esmaspäev, 17. veebruar 2020

В YouTube разместили видеозапись из окрестностей поселка Золотое, на которой слышны разрывы артиллерийских снарядов.

ВИДЕОВидео: Олексій Лисков / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение 2019 года сторонам конфликта удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области. Украинская сторона фиксировала обстрелы Золотого уже после отвода вооружений.