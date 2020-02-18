Вирджиния не поддержала запрет на продажи штурмового оружия

18.02.2020, 11:14, Новости дня

Попытка губернатора Вирджинии Ральфа Нортэма запретить продажу штурмового оружия провалилась, после того как некоторые его однопартийцы-демократы отвергли его предложение.

Сенаторы штата проголосовали за то, чтобы отложить законопроект на год и попросить комиссию штата по преступлениям изучить этот вопрос. Такой исход вызвал одобрение в зале комитета, заполненном сторонниками права на ношение оружия.

Четыре умеренных демократа присоединились к республиканцам во время голосования в комитете в понедельник, отвергнув законопроект, запрещающий продажу определенных видов полуавтоматического оружия, включая популярные винтовки в стиле AR-15. Документ также предлагал запретить хранение магазинов, вмещающих более 12 патронов.

Законопроект имел приоритетное значение для Нортэма, который вел активную кампанию за принятие широкого пакета мер по контролю над оружием. Представитель губернатора Алена Ярмовски заявила, что он был разочарован результатом, но намерен и дальше продвигать эту инициативу.

«Мы вернемся в следующем году», – сказала она.

Сторонник права на оружие Дэвид Маджур, который присутствовал на слушаниях в комитете, заявил, что он удовлетворен результатами голосования в понедельник, но не убежден, что законопроект будет мертв в течение года.

«Я рад этому, но не доверяю им», – сказал он.

Вирджиния стала эпицентром ожесточенных общенациональных дебатов о контроле над оружием в связи с попытками нового демократического большинства ввести новые жесткие ограничения.

Во время прошлогодних выборов демократы активно использовали тему контроля над оружием. По итогам выборов они впервые более чем за двадцать лет получили контроль над законодательным собранием штата – Генеральной ассамблеей.

Однако владельцы оружия, особенно в сельских районах начали упорно сопротивляться.

В январе приехавшие со всей страны десятки тысяч активистов, выступающих за право на оружие, заполонили Капитолий штата и окружающую территорию в знак протеста. Некоторые были в защитной экипировке и имели при себе винтовки военного образца.

Кроме того, более 100 округов и городов штата объявили себя убежищами Второй поправки к Конституции, пообещав противостоять любым новым «неконституционным ограничениям» на оружие.

Предложенный запрет на штурмовое оружие встретил наибольшее сопротивление. Владельцы оружия обвинили губернатора и других в том, что они хотят конфисковать у законопослушных граждан оружие и аксессуары, находящиеся в совместном пользовании.

Нортэм и его союзники неоднократно заявляли, что они не хотят конфисковать оружие, но настаивали, что запрет на новые продажи штурмового оружия и магазинов большой емкости поможет предотвратить массовые убийства.