«Называл их маленькими выродками». Фриман признался, что бил своих детей

18.02.2020, 11:07, Новости дня

48-летний британский актер Мартин Фриман заявил, что допускал ошибки в воспитании детей и нарушал родительские правила. Об этом он рассказал в интервью The Sunday Times.

«Одно из правил гласит: не бить своих детей и не называть их маленькими выродками. Но, знаете, я делал и то и другое. Знаю, что не должен был так поступать. И не горжусь этим. Я отшлепал их дважды, а маленькими выродками называл больше двух раз. Хотел, чтобы они поняли. К тому же был слишком нетерпелив и находился на пределе своих сил… Я всегда открыто говорил о своих отцовских недостатках. Не уверен, что кричу больше, чем другие люди, но уж точно чаще в этом признаюсь», – сказал он.

У Мартина Фримана от бывшей жены Аманды Аббингтон есть двое детей: 14-летний Джо и 11-летняя Грейс. Супруги развелись в 2016 году после 15 лет совместной жизни и года официального брака.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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