Российские мебельщики требуют запретить закупки иностранной мебели для госнужд

18.02.2020, 11:06, Новости дня

"Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России" попросила правительство возобновить действие запрета на закупку иностранной мебели для государственных нужд. Иначе российские предприятия могут потерять 10 млрд руб. в 2020 г.

Ассоциация просит правительство возобновить действие постановления № 1072, которое запрещало государственным и муниципальным учреждениям покупать мебель иностранного производства, отмечает ТАСС.

Постановление действовало с 1 декабря 2017 г. по 30 ноября 2019 г. Ассоциация предлагала распространить запрет на закупки иностранной мебели для госкорпораций, но не получила поддержки.

"Запрет покупать за бюджетные деньги иностранную мебель был очень полезным для нашей экономики, и недавно произошедший случай с приобретением итальянских стульев псковской музыкальной школой по цене 80-100 тыс. рублей каждый — убедительное тому подтверждение", — сообщил президент Ассоциации Александр Шестаков.

В этих стульях нет ничего такого, чего не могли бы сделать российские мебельщики. При этом цена российской мебели подобного качества "была бы гораздо ниже", подчеркнул Шестаков.