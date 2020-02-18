Российские мебельщики требуют запретить закупки иностранной мебели для госнужд

18.02.2020, 11:06, Новости дня

"Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России" попросила правительство возобновить действие запрета на закупку иностранной мебели для государственных нужд. Иначе российские предприятия могут потерять 10 млрд руб. в 2020 г.

Ассоциация просит правительство возобновить действие постановления № 1072, которое запрещало государственным и муниципальным учреждениям покупать мебель иностранного производства, отмечает ТАСС.

Постановление действовало с 1 декабря 2017 г. по 30 ноября 2019 г. Ассоциация предлагала распространить запрет на закупки иностранной мебели для госкорпораций, но не получила поддержки.

"Запрет покупать за бюджетные деньги иностранную мебель был очень полезным для нашей экономики, и недавно произошедший случай с приобретением итальянских стульев псковской музыкальной школой по цене 80-100 тыс. рублей каждый — убедительное тому подтверждение", — сообщил президент Ассоциации Александр Шестаков.

В этих стульях нет ничего такого, чего не могли бы сделать российские мебельщики. При этом цена российской мебели подобного качества "была бы гораздо ниже", подчеркнул Шестаков.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Стало известно новое назначение Чайки

11.02 / Лукашенко призвал СМИ не перехваливать его

29.12 / В Подмосковье погиб поджигавший петарду мужчина

08.12 / В ДТП с микроавтобусом под Оренбургом погибли четыре человека

31.01 / Токсикологи: причиной отравления подростков в Ленинске-Кузнецком стали медикаменты

06.02 / Нефть подорожала на ожиданиях решения ОПЕК+

22.12 / В МИД Польши назвали пропагандой слова Путина о Второй мировой войне

05.02 / «Дикая показуха». Соцсети обсуждают обыск в здании телеканала «1+1» по делу о прослушке Гончарука

26.12 / Сарган заявила об увольнении прокуроров, которые входили в следственную группу по MH17. В ГПУ ответили

10.12 / «Россия – страна возможностей» и ОНФ запустили проект «Культурный код»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика