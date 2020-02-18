«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в матче чемпионата Англии

18.02.2020, 11:06, Новости дня

17 февраля прошел поединок 26-го тура чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт АПЛ.

«Челси» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2

Голы: Марсьяль, 45, Магуайр, 66

В первом круге чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» уже обыгрывал «Челси», тогда матч завершился со счетом 4:0.

После 26 туров чемпионата Англии «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ и имеет в активе 41 очко.

«Манчестер Юнайтед» находится на седьмой строчке, у команды 38 баллов. «Красные дьяволы» отстают от зона Лиги чемпионов на три очка.

Еще пять поединков 26-го тура чемпионата Англии прошли 14-го и 16 февраля. Результаты можно посмотреть по ссылке.