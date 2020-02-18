«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в матче чемпионата Англии

18.02.2020, 11:06, Новости дня

17 февраля прошел поединок 26-го тура чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт АПЛ.

«Челси» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2

Голы: Марсьяль, 45, Магуайр, 66

В первом круге чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» уже обыгрывал «Челси», тогда матч завершился со счетом 4:0.

После 26 туров чемпионата Англии «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ и имеет в активе 41 очко.

«Манчестер Юнайтед» находится на седьмой строчке, у команды 38 баллов. «Красные дьяволы» отстают от зона Лиги чемпионов на три очка.

Еще пять поединков 26-го тура чемпионата Англии прошли 14-го и 16 февраля. Результаты можно посмотреть по ссылке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Победу на досрочных парламентских выборах в Азербайджане одержала правящая партия

09.12 / Журналисты поймали Навального перед вылетом в Лондон

20.01 / Самые эффектные образы церемонии премии Гильдии киноактеров США. Фоторепортаж

03.02 / Российская компания, торгующая авиазапчастями, требует от Марин Ле Пен 9 млн евро

16.12 / Агрессивного пассажира летевшего в Новосибирск самолета привязали к креслу

06.12 / Под Омском нашли «озеро» крови

31.12 / Эксперт рассказал о требованиях к образованию дипломатов

06.02 / Вынесен приговор десяти жителям Татарстана по делу «Хизб ут-Тахрир»

17.12 / Lady’s Christmas. Кекелия презентовала песню. Аудио

23.12 / Скалецкая: Несмотря на 49 ст. Конституции, пациенты за свой счет финансировали больницы через благотворительные фонды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика