Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем

18.02.2020, 11:06, Новости дня

В правительстве РФ не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря.

Документ был внесен депутатами от ЛДПР и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым. Согласно нему, один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря, если он приходится на обычный рабочий день, сообщает "Россия 24".

В кабмине отметили, что наделены правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время Большой пресс-конференции назвал логичным выходной 31 декабря. За эту идею выступала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее мнению, в этот день важно быть дома, наряжать елку, взрослым общаться с детьми.