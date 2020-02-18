Зеленский созывает СНБО

18.02.2020, 11:06, Новости дня

Сегодня в Киеве пройдет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в анонсе на сайте Офиса президента.

«Во вторник, 18 февраля, в 12.00 по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины начнется брифинг с участием секретаря СНБО, руководства Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины», – говорится в тексте анонса.

О чем именно будет идти речь на заседании, не сообщается. Вероятно, его созывают из-за эскалации боевых действия в районе Золотого в Луганской области.

Утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный Луганской области, украинские войска понесли потери.

По словам журналиста Юрия Бутусова, таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в ходе выступления в Верховной Раде сообщила, что украинская сторона потеряла два опорных пункта. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».