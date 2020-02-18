В России появилась домашняя технология 3D-печати фабричных вещей

18.02.2020, 11:06, Новости дня

В Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС" разработана технология печати на 3D-принтерах для создания в домашних условиях изделий фабричного качества.

Новая технология увеличивает прочность изделий в несколько раз, следует из результатов исследования опубликованных в Rapid Prototyping Journal.

Все дело в температуре. Ученые подобрали оптимальные температурные условия на границе между слоями изготавливаемой детали для повышения структуры и прочности компонентов полимерного изделия. Поэтому нет необходимости в громоздком промышленном оборудовании.

Это не первый опыт "МИСиС" в производстве вещей при помощи 3D-принтеров. В 2016 году студент МИСиС разработал модель кроссовок с "кондиционером" внутри. Кроссовки с устройством охлаждения полностью были изготовлены при помощи 3D-печати. "При получении сигнала со смартфона пользователя на вентилятор подается питание, и он начинает работать, охлаждая кроссовки", — пояснили в институте.



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