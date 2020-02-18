Полина Диброва о состоянии попавшего в больницу супруга: «Он сильный и крепкий казак»

18.02.2020, 11:04, Разное

Супруга отечественного журналиста, шоумена и телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего накануне вечером в больницу, на странице в Instagram коротко прокомментировала состояние мужа. Полина Диброва попросила всех не беспокоиться, назвав избранника «сильным и крепким казаком».

Четвёртая супруга Дмитрия Диброва в соцсети опубликовала архивное семейное фото, на котором запечатлена вместе с улыбающимся мужем и тремя совместными сыновьями – Александром, Фёдором и Ильёй. В подписи к посту Полина Диброва отметила, что волноваться за здоровье телеведущего не стоит, так как с «сильным и крепким казаком» уже всё хорошо, а подобные проблемы иногда бывают со всеми. Рядом с шоуменом находится его семья, оказывающая заботу и поддержку, поэтому поводов для тревоги нет.



Вчера, 17 февраля, 60-летнего Дмитрия Диброва госпитализировали из зала столичного кинотеатра «Октябрь», где проходил премьерный показ фильма «Луна» Кончаловского. Телеведущему в какой-то момент стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшие на вызов медики оказали Диброву необходимую помощь и забрали в больницу для проведения обследования и выявления причин ухудшившегося самочувствия.