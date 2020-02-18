Hyundai представит новый концепт электромобиля “Prophecy”

18.02.2020, 11:04, Разное

Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai Motor Group объявил, что представит новый концептуальный электромобиль (EV) под кодовым названием “Prophecy” на предстоящем Женевском международном автосалоне 3 марта. Новая концепция воплощает в себе красивый силуэт, подчеркнутый изящными изгибами, растекающимися по широкой задней части, фланги, которые обеспечивают отличную аэродинамику и другие особенности.
Линия хвостовой части, создаваемая задними боковыми панелями, дополняется встроенными задними фонарями спойлера и пиксельной лампы. “Prophecy” не следует трендам, отметил Санг Ли Ли, глава Hyundai Global Design Center. Он подчеркивает вечную красоту, которая выдержит испытание временем. Его культовый дизайн расширяет спектр дизайна Hyundai в направлении еще более широких горизонтов.

Концепция EV Hyundai “Prophecy” — это последний шаг на пути Hyundai к переходу на экологически чистые транспортные средства. Hyundai стала первой крупной компанией, которая стала партнером Uber Air Taxis с платформой Ridesharing для будущего совместного использования. Недавно Hyundai присоединился к южнокорейскому автомобильному партнеру Kia, внеся 100 миллионов евро (161 миллион долларов США) на запуск британского электромобиля и разработки специально разработанных транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.

С точки зрения пиара, Hyundai Kona Electric побил мировой рекорд Guiness по максимальной высоте, достигаемой электромобилем на тибетском перевале Савула.



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