BZ — попытка Москвы наладить сотрудничество с Анкарой привела к мобилизации турецких войск в Сирии

18.02.2020, 11:04, Новости дня

Завершившиеся в Москве переговоры высокопоставленных представителей РФ и Турции не принесли результата, пишет Berliner Zeitung. Более того, после окончания консультаций Анкара даже привела свои войска в Сирии в повышенную боеготовность, отмечает немецкое издание.


Reuters

Прошедшая в понедельник встреча российской и турецкой делегаций в Москве свидетельствует о том, что российское правительство не оставляет попыток наладить сотрудничество с Анкарой и найти решение конфликту в Сирии, пишет Berliner Zeitung.

Завершившиеся в Москве переговоры высокопоставленных представителей РФ и Турции, однако, «не принесли результата»: в частности, стороны так и не смогли прийти к соглашению по Сирии, пишет немецкая газета.

Более того, после окончания консультаций в столице Российской Федерации Турция даже привела свои войска в Сирии в повышенную боеготовность, отмечает издание со ссылкой на турецкие средства массовой информации.

Дело, судя по всему, в том, что пока шли переговоры в Москве, войскам сирийского президента Башара Асада удалось отбить у исламистов сразу несколько важных населённых пунктов в районе Алеппо, полагает Berliner Zeitung.

«Своими военными успехами правительство президента Башара Асада, которому оказывает поддержку Российская Федерация, тем самым усилило давление на турецкое руководство, которое сражается на стороне исламистских повстанцев против сирийской армии», — пишет немецкая газета.

В провинции Идлиб центральную роль по-прежнему играет террористическая группировка «Аль-Каида»*, напоминает издание.

Что же касается действий Турции в Сирии, то турецкие войска «вторглись на сирийскую территорию без международно-правового мандата и пытаются взять под контроль целый ряд территорий за пределами своей страны», вносит ясность Berliner Zeitung.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. 



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