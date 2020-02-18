В Минске ответили на заявление Киева про «угрозу войны» между Россией и Белоруссией

18.02.2020, 10:58, Новости дня

Слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Россию и Белоруссию якобы ожидает война, необдуманные, сообщил председатель комиссии палаты представителей Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько.

«Я думаю, что это не очень обдуманное заявление официального лица. Им (Украине) заявления такие делать легко, потому что им уже терять нечего во взаимоотношениях с Российской Федерацией. У нас отношения (с Россией) – они, естественно, непростые, как у любых государств, но до войны не то, что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть», – сказал РИА «Новости» Давыдько.

По его словам, Белоруссия и РФ – братские народы и «за это надо держаться». Он также добавил, что перед глазами есть пример Украины, однако «у белорусов другая ментальность и отношения с Россией абсолютно другие, на гораздо более высоком уровне».

Давыдько подчеркнул, что мелкие конфликты Москвы и Минска экономического характера «не должны перерасти в политические конфликты, тем более – в какой-то военный».

Ранее Пристайко заявил о якобы существовании угрозы войны между Россией и Белоруссией. По его словам, Москва «может не позволить» Минску остаться независимым.

Глава временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал заявление Пристайко смесью дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск.