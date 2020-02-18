Режиссеры-аниматоры написали открытое письмо в поддержку осужденных по делу «Сети»

18.02.2020, 10:57, Новости дня

Режиссеры, сценаристы и художники анимационного кино написали открытое письмо в поддержку фигурантов «пензенского дела».

«Невозможно промолчать и остаться в стороне. Мы не хотим жить в страхе за себя и близких. Мы совсем иначе представляем себе жизнь в правовом государстве и справедливый суд. И мы не можем остаться равнодушными к тому, что молодые люди наказаны за преступление, которое они не совершали. Мы требуем справедливого расследования», — говорится в открытом письме.

Накануне несколько российских книжных магазинов закрылись на один день в поддержку осужденных по делу «Сети».

Ранее в поддержку осужденных по делу «Сети» выступили психологи и учителя.

10 февраля Пензенский суд вынес приговоры обвиняемым по делу «террористического сообщества «Сеть»». Дмитрий Пчелинцев был приговорен к 18 годам колонии строго режима, Илья Шакурский — к 16 годам колонии, Андрея Чернова приговорили к 14 годам колонии, Максим Иванкин получил 13 лет колонии. Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сангынбаев приговорены к 10, 9 и 6 годам тюрьмы соответственно.

Дело расследовала ФСБ. Фигуранты неоднократно сообщали о пытках током, избиениях и давлении со стороны силовиков.