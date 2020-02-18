МВФ направил в Киев экспертов – заявление

18.02.2020, 10:54, Новости дня

Международный валютный фонд направил в Киев группу экспертов. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, которое имеется в распоряжении издания «ГОРДОН».

«Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности», – говорится в сообщении.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Для подписания меморандума и получения денег Украина должна выполнить несколько предварительных шагов, говорила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. В частности, это принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы», который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам.

6 февраля издание LIGA.net написало, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики изменил правительственный законопроект №2571, но обновленный текст не согласовал МВФ.

13 февраля официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что диалог по новой программе сотрудничества продолжается. Он назвал дискуссии с украинской стороной «активными и конструктивными» и выразил надежду, что будет достигнут прогресс, но не смог назвать дату рассмотрения программы.

Украина ожидает старта новой программы сотрудничества с МВФ в ближайшие месяцы, говорил 30 января глава НБУ Яков Смолий.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / На оккупированном Донбассе ребенок пострадал от взрыва неизвестного устройства – миссия ОБСЕ

30.12 / Синоптики рассказали о погоде на новогоднюю неделю в Москве

19.12 / Палата представителей одобрила первую статью обвинения Трампу в рамках процедуры импичмента

05.12 / Зеркаль попросила The New York Times опубликовать корректную версию ее интервью

05.02 / Мем с Киану Ривзом в учебнике. Появилась реакция Минобразования

31.01 / Guardian — на границе США и Мексики обнаружили самый длинный туннель контрабандистов

04.02 / Сирийская армия приготовились к окружению форпоста боевиков на юге Идлиба

28.01 / В Китае сказали, когда наступит пик вспышки коронавируса

05.02 / Суд заблокировал передачу Херсонского морского порта в концессию

31.01 / США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана и ее главы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика