Председателя Мюнхенской конференции Ишингера внесли в базу «Миротворца»

18.02.2020, 10:54, Новости дня

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу сайта «Миротворец» как соавтор плана по урегулированию конфликта на Донбассе под названием «12 шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе».

«Миротворец» называет документ «пророссийским мюнхенским планом капитуляции и разделения Украины».

Ишингеру ставят в вину покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины и манипулирование общественно значимой информацией.

План «12 шагов» появился на сайте Мюнхенской конференции 14 февраля. Среди предложенных авторами мер по прекращению войны на Донбассе назывались восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с участием россиян; увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе; восстановление разрушенной инфраструктуры с участием Евросоюза и Российской Федерации; создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и т.д.

Заявление подписали, в частности, Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук и экс-советник главы Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Семений. 

24 американских эксперта, в числе которых бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и Мари Йованович, заявили, что план «12 шагов» повторяет тезисы Кремля.

О несогласии с планом «12 шагов» сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Документ был удален с сайта вечером 14 февраля. 15 февраля его вернули на сайт.

«Европейская правда» написала, что о намерениях Ишингера представить план для прекращения войны на Донбассе официальный Киев и некоторые партнеры Украины знали за несколько дней до встречи в Мюнхене. Они пытались убедить Ишингера остановить публикацию документа.

Глава Мюнхенской конференции 16 февраля выразил удивление резонансом, который вызвала инициатива. «Нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений, и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно», – сказал Ишингер.

Сайт волонтерского центра «Миротворец» действует с весны 2014 года. В базу проекта вносят пособников террористов Донбасса, нарушителей международно признанных границ Украины, тех, кто, по мнению участников проекта, совершает действия, направленные против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

В октябре 2019 года мониторинговая комиссия ООН по правам человека призвала Верховную Раду инициировать закрытие «Миротворца» из-за размещения на нем персональных данных людей и тем самым создания угрозы их безопасности.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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