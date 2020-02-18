После встречи с Помпео Лавров заявил о конструктивных «подвижках» со стороны США

18.02.2020, 10:52, Новости дня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который на прошлой неделе встречался с госсекретарем США Майком Помпео, заявил, что он почувствовал более конструктивный подход со стороны Вашингтона, когда речь зашла о стратегическом диалоге двух стран.

Главы дипломатических ведомств США и России встречались на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, причем никто из них не комментировал встречу в деталях.

«Я почувствовал, что есть определенные подвижки в сторону более конструктивного подхода наших американских партнеров», – заявил Лавров, согласно заявлению, размещенному на сайте МИД в понедельник.

Лавров сообщил, что он и Помпео обсуждали целый ряд вопросов, связанных со стратегическим диалогом России и США, а также контролем над вооружениями.

Последний крупный договор о контроле над вооружениями, заключенный между Москвой и Вашингтоном, договор СНВ-3, истекает в следующем году. Россия заявила о готовности продлить его, но представители США называют соглашение несовершенным и устаревшим.

Будучи последним большим соглашением о контроле над ядерными вооружениями между двумя крупнейшими ядерными державами, договор СНВ-3 ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые США и Россия могут развернуть.



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