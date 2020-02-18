Пелоси призвала страны НАТО отказаться от технологий Huawei при создании сетей 5G

18.02.2020, 10:52, Новости дня

Члены НАТО не должны поддаваться искушению позволить китайскому технологическому гиганту Huawei участвовать в создании сотовых сетей нового поколения.

Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, выступая в штаб-квартире альянса.

По словам Пелоси, вторжение в частную жизнь, которое произойдет в результате интеграции Huawei с европейскими сетями связи 5G, будет таким, «как если бы государственная полиция, китайская государственная полиция, была бы прямо у вас в кармане».

Она настаивала на том, что подобные технологии носят слишком деликатный характер, чтобы их можно было передать Китаю, несмотря на то, что они могут поставлять подобные технологии дешевле, потому что компания полагается на западные ноу-хау для создания своих систем.

«Некоторые люди говорят, что обратиться к Huawei – это дешевле. Ну да, это ведь инициатива Народно-освободительной армии Китая, которая использует методы обратного инжиниринга для копирования западных технологий, – заявила Пелоси, ведущий законодатель-демократ, выступая перед журналистами в Брюсселе. – Конечно, в этом случае вывод на рынок обойдется дешевле. А если это дешевле, то тогда они получат долю на рынке, и [Китай] привнесет свою автократию, основывающуюся на отсутствии защиты частной жизни».