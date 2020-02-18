Россияне рассказали о добрых людях в своем окружении

18.02.2020, 10:51, Новости дня

Большинство россиян считают, что в их окружении присутствуют добрые люди, показал опрос ВЦИОМ, приуроченный ко Всемирному дню проявления доброты, который отмечался в понедельник.

Согласно опросу, 75% россиян считают, что их окружают добрые люди, при этом 8% из них уверены, что добрым является абсолютно все их окружение. По данным социологов, добрыми людьми большая часть респондентов (28%) считает тех, кто всегда готов помочь другим и поддержать их. На втором месте (27%) такие качества как отзывчивость, небезразличие и сочувствие, передает РИА «Новости».

При этом 72% опрошенных считают, что в целом к добрым людям нельзя отнести тех, кто проявляет доброту исключительно к своим близким, но не к остальным людям, а 64% отметили, что окружающие по отношению к ним часто совершают добрые поступки.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 15 февраля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.



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