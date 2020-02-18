В Большом театре ответили на обвинения Волочковой

18.02.2020, 10:42, Разное

Представители Большого театра посоветовали балерине Анастасии Волочковой обратиться для оформления пенсии в государственный фонд. «Для получения пенсии необходимо собрать и предоставить определенные документы», – уточнили они.

Кроме того, в пресс-службе театра рассказали, что знаменитость не работала ни одного дня после того, как была восстановлена. Как передает РИА Новости, балерина постоянно брала отпуск без сохранения содержания.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что не может получить пенсию из-за отсутствия трудовой книжки. Большой театр отказался выдать звезде важный документ. Без него артистка не может доказать, что до 2003 года была прима-балериной. Чтобы решить проблему, знаменитость наняла адвоката, уточняет телеканал «360».



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