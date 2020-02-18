Наводнение в штате Миссисипи достигло пика

18.02.2020, 10:38, Новости дня

Власти южного штата Миссисипи заявили, что уровень паводковых вод в городе Джексоне, судя по всему, достиг пика, что дает надежду на то, что вода начнет отступать и эвакуированные жители смогут вернуться в свои дома.

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз призвал жителей не спешить возвращаться домой, пока власти не придут к выводу, что это безопасно.

«Пожалуйста, не возвращайтесь в свой район или в свой дом, пока власти и официальные лица не дадут добро на это», – сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Уровень реки Перл в Джексоне достиг отметки в 11,2 метра после проливных дождей на прошлой неделе, что стало самым высоким показателем за 37 лет.

Из-за дождей власти были вынуждены сбросить воду из переполненных водохранилищ, что привело к еще большему затоплению низинных территорий.

В субботу Ривз объявил чрезвычайное положение, и власти издали распоряжение об обязательной эвакуации жителей некоторых районов центральной части Миссисипи и юга Теннесси.

Сообщений о гибели людей или пострадавших в результате наводнения не поступало. Пока неясно, сколько домов и улиц было повреждено из-за стихии.

Чиновники предупреждают, что районы ниже Джексона по течению все еще могут быть уязвимы для затопления от реки Перл. Они также обеспокоены тем, что если дожди позднее на этой неделе окажутся интенсивнее, чем прогнозировалось, это может привести к новым паводкам.

Уровень воды на реке Перл стал третьим по величине за всю историю наблюдений. Рекорд был достигнут в 1979 году, когда вода достигла отметки в 13,2 метра.