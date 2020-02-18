Болтон надеется, что его книга «не будет заблокирована»

18.02.2020, 10:38, Новости дня

Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выразил озабоченность в связи с тем, что Белый дом якобы пытается «заблокировать» публикацию его книги.

Кроме того, Болтон заявил, что у него должна быть возможность отвечать на твиты президента о нем.

«Надеюсь, что, в конце концов, мне удастся издать книгу. Надеюсь, что она не будет заблокирована», – сказал Болтон, выступая на мероприятии в Университете Дьюка в Северной Каролине.

Это было его первое публичное выступление после оправдания Трампа по итогам разбирательства по импичменту в Сенате.

Комментируя критику президента в его адрес в Твиттере, Болтон сказал: «[Трамп] публикует твиты, но я не могу говорить об этом. Насколько это справедливо?».

71-летний Болтон покинул свой пост в сентябре после разногласий с президентом. Трамп заявил, что уволил его. Болтон сказал, что он уволился сам.

Газета New York Times сообщила, что в рукописи книги говорится, что Трамп хотел и дальше блокировать предназначенную Украине военную помощь в размере 391 миллион долларов, пока украинские власти не окажут содействие в расследованиях в отношении соперника Трампа, демократа Джо Байдена. Подобные заявления были положены в основу статей импичмента Трампа.



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