Экскаваторщик нашел спрятанное в бочке тело женщины в Петербурге

18.02.2020, 10:37, Новости дня

В Петербурге полиция задержала местного 35-летнего жителя, подозреваемого в убийстве 63-летней матери, сообщили СМИ.

Как информирует «Фонтанка», вечером 17 февраля в правоохранительные органы позвонил экскаваторщик и рассказал об обнаружении тела женщины.

Он добавил, что знакомый по имени Алексей попросил его закопать на территории завода 200-литровую бочку с отходами. Когда экскаваторщик поднял емкость ковшом, чтобы положить в вырытую яму, то у нее открылась крышка, и внутри стала видна человеческая голова.

Прибывшие на место полицейские извлекли из бочки тело женщины и чемодан с одеждой. Установив ее личность, правоохранители заподозрили в убийстве ее старшего сына. В настоящее время устанавливается причина смерти женщины. 



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