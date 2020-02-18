В Москве госпитализировали Диброва

18.02.2020, 10:30, Новости дня

В Москве 17 февраля вечером был госпитализирован российский журналист Дмитрий Дибров. По сообщению Telegram-канала Mash, у него случился приступ эпилепсии.

Дибров потерял сознание на премьере фильма «На Луне» Егора Кончаловского, которая состоялась в московском кинотеатре «Октябрь». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В комментарии этому изданию Дибров опроверг информацию о приступе эпилепсии.

«Ну послушайте, почему бы мне и не поболеть немножко? Ну, 60 лет – представьте, коллега! Я сейчас в Боткинской, всякие кардиограммы прохожу, МРТ, все в порядке. Это скорее профилактика, нежели лечение. Да и не от чего мне лечиться, это же обморок. С каждым может случиться», – рассказал Дибров о том, что с ним произошло.

Он отметил, что актер и телеведущий Леонид Якубович немедленно позвонил ведущей программы «Жить здорово!» на российском «Первом канале» Елене Малышевой и жене Диброва, Полине.

«Проявил такую вот солидарность», – отметил Дибров..

Дмитрий Дибров – журналист, шоумен, телеведущий, музыкант. Он работал на пяти российских телеканалах: НТВ, «Первый канал», «Россия-1», «ТВ Центр» и «Звезда». Он член Академии российского телевидения.