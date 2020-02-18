Украинским таможенникам могут вдвое поднять зарплату до конца года – Нефьодов

18.02.2020, 10:30, Новости дня

После переаттестации украинские таможенные инспекторы смогут получить зарплату двое выше. Об этом в интервью «РБК-Украины» рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

«Мы ожидаем в этом году процесс, который я неформально называю переаттестацией. После этого профессиональным и добропорядочным сотрудникам я хочу существенно поднять зарплату. А с остальными – постепенно прощаться», – рассказал Нефьодов.

Он отметил, что на данный момент зарплата рядового таможенного инспектора составляет 8 тысяч грн. После переаттестации ее планируют поднять до 15-18 тысяч грн. 

В декабре Нефьодов сообщал, что средняя зарплата инспектора-таможенника в Украине составляет 6,5 тыс. грн и на эти деньги невозможно набрать честных и профессиональных работников.

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы. Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу, в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции, и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

25 июня 2019 года конкурс на пост главы Государственной таможенной службы выиграл Нефьодов. 5 июля Кабмин назначил Нефьодова главой ГТС.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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