Грабитель случайно порезал себя краденой бутылкой дорогого коньяка

18.02.2020, 10:30, Новости дня

Из магазина в центре Москвы мужчина украл бутылку элитного коньяка стоимостью почти 66 тысяч рублей, но, убегая с места преступления, упал, порезался и был задержан, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, на пульт дежурного поступило сообщение о грабеже в магазине-баре на 1-й Тверской-Ямской, 7.

Замуправляющего рассказал стражам порядка, что двое неизвестных вышли из магазина, не оплатив бутылку коньяка марки Louis Royer Eloge Grand Champagne объемом 0,7 литра, после чего разбежались в разные стороны.

В пресс-службе столичной полиции отметили, что пытаясь скрыться, мужчина, у которого за пазухой была спрятана бутылка, поскользнулся и упал на тротуар. Стекло разбилось, порезав ему живот. Прибывшие на место врачи скорой помощи оказали ему первую помощь.

Свою причастность к данному происшествию задержанный отрицает. Магазин оценил ущерб в 65 985 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".



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