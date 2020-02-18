Асад пригрозил продолжать наступление на контролируемые оппозицией районы Сирии

18.02.2020, 10:30, Новости дня

Президент Сирии Башар Асад пообещал продолжить наступление на северо-западные регионы страны, которые все еще контролируются оппозиционными силами. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его словам, война еще не закончена, но уже видно «полную победу».

Асад назвал взятие под контроль провинции Алеппо «прелюдией победы» и подчеркнул, что военная кампания будет продолжаться и в провинции Идлиб.

17 февраля правительственная армия отбила у оппозиционных сил несколько десятков населенных пунктов вокруг города Алеппо. Представители демократических сил Сирии контролировали провинцию с 2012 года.

Идлиб – последняя сирийская провинция, частично удерживаемая силами оппозиции.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.