В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

18.02.2020, 10:30, Новости дня

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта. Кроме того, готовящиеся поправки в Конституцию РФ об индексации размера пенсий делают подготовленный законопроект актуальным.

Между тем, правительство РФ не поддержало эту идею и направило в Госдуму отрицательное заключение на законопроект, сообщает "Интерфакс".

"Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров", — поясняется в документе.

Мораторий на индексацию пенсий всем работающим пенсионерам был введен в 2016 году.