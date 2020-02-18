Обнародованы результаты самого масштабного поиска инопланетян

18.02.2020, 10:30, Новости дня

Проект Breakthrough Listen российского миллиардера Юрия Мильнера, направленный на поиск внеземных цивилизаций, собрал почти два петабайта данных. Теперь они выложены в открытый доступ. А значит, теперь любой желающий может поискать привет от инопланетян в файлах, опубликованных в рамках этой рекордно масштабной работы по поиску братьев по разуму.

Напомним, что проект стартовал в 2016 году. В 2018 году астрономы приступили к поиску сигналов в масштабах Галактики. Для этого они задействовали австралийский телескоп CSIRO Parkes, серьёзно модернизированный на деньги Мильнера.

На этом телескопе и была получена половина предоставленных сегодня данных. Благодаря своему географическому положению он идеально подходит для наблюдения плоскости Галактики. А ведь именно там сосредоточена большая часть звёзд, а потому, вероятно, и планет. Вторая половина данных была собрана на радиотелескопе Green Bank в США. Исследователи искали сигналы инопланетян на частотах от 1 до 12 гигагерц.

Около половины собранных данных было получено на телескопе Parkes.

Фото CSIRO.

Это уже второй релиз данных Breakthrough Listen. Первый вышел в 2019 году, и с тех пор количество полученной информации удвоилось.

Участники проекта приглашают экспертов со всего мира к участию в анализе собранных данных.

«Из всех проведённых нами наблюдений, вероятно, 20% или 30% данных были проанализированы и включены в [научные] статьи, — говорит Эндрю Симён (Andrew Siemion) из Института SETI. — Наша цель — проанализировать их не просто на 100%, а на 1000% или 2000%. Мы хотим проанализировать их многократно».

Среди данных, уже обработанных специалистами, были весьма любопытные. Например, астрономы искали радиосигналы от 20 ближайших звёзд, расположенных так, что из их систем можно обнаружить Землю методом транзитов. Инструменты наблюдателей были достаточно чувствительными, чтобы засечь направленный передатчик мощностью как у радиотелескопа Arecibo.

В поисках сигналов внеземных цивилизаций астрономы собрали почти два петабайта данных.

Иллюстрация Breakthrough Listen.

Также исследователи проверили, не сигналят ли межзвёздные скитальцы Оумуамуа и Борисов.

Пока никаких явно искусственных излучений обнаружено не было. Но астрономы не отчаиваются, ведь большая часть поисков ещё впереди.

Например, энтузиасты собираются проверить область центра Галактики. Есть дерзкая гипотеза, что сверхцивилизация могла бы использовать её центральную чёрную дыру в качестве источника энергии для передатчиков.

К слову, теперь к поиску привета от инопланетян присоединяется и знаменитый радиотелескоп VLA. Астрономы не будут пересматривать его программы наблюдений, просто все собранные данные теперь будут анализироваться с двумя целями. Астрофизики будут исследовать Вселенную, а энтузиасты контакта — искать сообщения от братьев по разуму. Для этого Институт SETI установит на VLA специальный интерфейс.

К слову, ранее «Вести.Наука» (nauka.vesti.ru) писали о том, что в процессе поиска внеземных цивилизаций порой делаются астрономические открытия. Кстати, такие изыскания не ограничиваются радиодиапазоном.

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Вести.Наука