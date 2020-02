Альтернатива OnePlus: Обзор Samsung Galaxy S10 Lite

18.02.2020, 10:20, Разное

Samsung является доминирующей компанией по производству гаджетов на Android, и хотя его флагманы постоянно поднимают планку для отрасли в целом, южнокорейский бренд не смог добиться успеха в категории среднего уровня. Усилия Samsung в этой области в течение последних четырех лет были сосредоточены на серии Galaxy A, устройств среднего класса, предназначенной для более молодой аудитории, предлагающей несколько функций из серии Galaxy S. Тем не менее, модель Samsung Galaxy S10 Lite может стать достойной альтернативой OnePlus.

S10 Lite — интересное устройство, потому что оно предлагает оборудование высшего качества и камеры, которые можно использовать по гораздо более доступной цене, если сравнивать с аналогами Galaxy S10 или Note 10.

Но наиболее интересной особенностью S10 Lite является то, что он поставляется с чипсетом Qualcomm Snapdragon 855. Это сразу делает телефон намного интереснее. Впервые за более чем четыре года компания Samsung создала ценную модель, S10 Lite — один из самых быстрых телефонов в 2020 году.

S10 Lite имеет ту же эстетику промышленного дизайна, что и последние телефоны Samsung, но главное отличие в том, что у него нет задней панели. Samsung использовал ламинированную поликарбонатную отделку, которая имитирует внешний вид стекла. Это разумный шаг, потому что компания экономит на производстве, телефон легок и прочен. Вокруг корпуса задней камеры есть много пространства, а сам модуль слегка выступает из корпуса.

Пластиковая конструкция позволила Samsung снизить вес до 186 г, в то же время предлагая батарею емкостью 4500 мАч, а покрытие предотвращало появление следов от отпечатков пальцев. В дизайне доминирует вырез Infinity-O, похожий на тот, что есть в серии Galaxy Note 10. За последние 12 месяцев Samsung протестировала несколько вырезов камеры, и похоже, что центральная камера — выбор бренда для 2020 года. Внизу рядом с портом USB-C спрятан один динамик, и лоток для двойной SIM-карты расположен с правой стороны. Гибридный лоток позволяет вставлять две SIM-карты или нано-SIM-карту с картой microSD.

На S10 Lite нет 3,5-мм разъема, Samsung избавился от аналогового разъема на серии Note 10, и эта тенденция продолжилась с сериями S20 и S10 Lite. Любопытно, что Note 10 Lite — единственный премиальный телефон Samsung в 2020 году с разъемом.



S10 Lite предлагает самый большой дисплей из всех телефонов серии S10, на 6,7 дюйма. Большие размеры делают практически невозможным использование S10 Lite одной рукой, но качество панели более чем компенсирует огромные размеры телефона.

S10 Lite имеет панель Super AMOLED + формата 20: 9, и это один из лучших дисплеев, которые можно найти за 600 долларов. Само разрешение составляет 2400 x 1080, но стоит отметить яркость цвета и уровни контрастности. Видимость солнечного света также превосходна, есть HDR10 +, что делает просмотр видео на Netflix и YouTube намного привлекательнее. S10 Lite работает на 7-нм чипсете Snapdragon 855 компании Qualcomm, есть быстрая зарядка 25 Вт.

В стандартной комплектации также имеется 128 ГБ встроенной памяти, можно выбрать S10 Lite с 6 или 8 ГБ ОЗУ. Среди других характеристик: модем Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, NFC с Samsung Pay и датчик отпечатков пальцев на экране, который работает надежно. Гаджет поставляется с One UI 2.0 на базе Android 10 из коробки, и телефон будет получать своевременные обновления. Несмотря на то, что в One UI 1.5 не так много визуального дизайна, Samsung интегрировал все новые функции в Android 10 в свой скин. Наиболее существенным изменением является то, что общесистемная темная тема работает и со сторонними приложениями, такими как Chrome и Instagram. Функции, которые были опорой для телефонов Samsung в течение нескольких поколений, такие, как постоянный дисплей и Samsung Pay, вернулись, One UI 2.0 выглядит современно и безупречно.

Телефон оснащен 48-мегапиксельной объективом f / 2.0 с 12-мегапиксельной широкоугольной камерой и 5-мегапиксельным макрообъективом, а передняя камера оснащена 32-мегапиксельной камерой. Явным упущением является зум-объектив: Samsung вместо этого предпочла оснастить S10 Lite макрообъективом. Это не новая тенденция, поскольку в последние месяцы несколько китайских производителей пошли по тому же пути. Здесь же 5-мегапиксельная камера имеет более высокое разрешение, чем в Xiaomi и Realme, а в реальных условиях макрообъектив показал себя очень хорошо.

Сам интерфейс камеры имеет новый дизайн с более четким расположением ленты и новыми значками переключателей, но не все режимы съемки отображаются на нижней панели по умолчанию. Режим макросъемки скрыт за меню «Дополнительно», поэтому для запуска макрообъектива необходимо выполнить несколько дополнительных шагов. Есть возможность делать движущиеся фотографии, когда телефон записывает несколько секунд видео непосредственно перед нажатием кнопки спуска затвора. Есть также автоматический HDR и множество украшающих эффектов и фильтров.

S10 Lite делает фотографии с яркими и насыщенными цветами, и здесь есть приличный динамический диапазон. Основной объектив с разрешением 48MP позволяет делать отличные снимки в условиях слабого освещения, с большим количеством деталей и низким уровнем шума. С появлением S10 Lite Samsung наконец-то продемонстрировала, что может предложить флагман, который может стать таким, как OnePlus, Xiaomi и другие. Кроме того, батарея емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт делает телефон еще более захватывающим. Большая 6,7-дюймовая панель AMOLED также одна из лучших в этой категории, есть 6 ГБ ОЗУ с 128 ГБ памяти и слот для карт памяти MicroSD. Камеры также качественные, Android 10 предустановлен из коробки.