В сети показали фото флагмана Huawei P40 Pro в черном цвете

18.02.2020, 10:30, Новости дня

Инсайдеры продемонстрировали снимки нового смартфона Huawei P40 Pro, который предложен в черном оттенке.

Напомним, флагманский аппарат получил продвинутый восьмиядерный процессор Kirin 990, поддерживающий модем пятого поколения. В свою очередь, интерес к девайсу выражен в продвинутой основной камере, а также в закругленном экране. С недавнего времени в Сети появились кадры Луны, сделанные на камеру данного смартфона.

Вся линейка смартфонов Huawei P40 будет представлять собой пять версий. Устройства отличаются внешним видом, габаритами, а также функционалом. Значительная разница между аппаратами заключается в технических параметрах, подробности о которых пока не представлены официально.