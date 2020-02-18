В сети показали фото флагмана Huawei P40 Pro в черном цвете

18.02.2020, 10:30, Новости дня

Инсайдеры продемонстрировали снимки нового смартфона Huawei P40 Pro, который предложен в черном оттенке.

Напомним, флагманский аппарат получил продвинутый восьмиядерный процессор Kirin 990, поддерживающий модем пятого поколения. В свою очередь, интерес к девайсу выражен в продвинутой основной камере, а также в закругленном экране. С недавнего времени в Сети появились кадры Луны, сделанные на камеру данного смартфона.

Вся линейка смартфонов Huawei P40 будет представлять собой пять версий. Устройства отличаются внешним видом, габаритами, а также функционалом. Значительная разница между аппаратами заключается в технических параметрах, подробности о которых пока не представлены официально.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Volkswagen готовит новый недорогой кроссовер для России

02.02 / «Реал» выиграл мадридское дерби и оторвался от «Барселоны» на шесть очков

13.01 / Трагедия рейса PS752: уголовные дела в Украине и протесты в Иране

07.02 / Рост вопреки: в России назвали самые популярные автомобили января

17.02 / Топ-10 самых популярных брендов электромобилей в 2019 году

05.02 / Топ-10 самых удобных курортов России для отдыха с детьми

02.12 / В Совфеде дали старт конкурсу «Моя страна – моя Россия»

15.02 / Российские туристы попали под лавину в грузинском Гудаури

03.01 / Tagesspiegel — США и РФ высказались против отправки турецких войск в Ливию

27.12 / Земан заявил, что из-за позиции РФ относительно «Пражской весны» может отказаться от визита в Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика