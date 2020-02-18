McDonald’s открыл первую точку Dark Kitchen — только для доставки еды

18.02.2020, 10:30, Новости дня

Сеть быстрого питания McDonald's открыла в РФ первую точку для приготовления еды только для доставки.

Первая точка McDonald's по доставке еды — Dark Kitchen, так называемая "темная кухня", — работает около станции метро "Юго-западная" в тестовом режиме, сообщило издание "Ведомости".

Сервисы по доставке еды — компания Delivery Club  и "Яндекс.Еда" – уже работают с "темной кухней"  McDonald's.

Эта точка станет одной из первых для McDonald's в мире, отметил представитель McDonald's. Еще одна была открыта в прошлом году в Великобритании. Развитие таких сетей зависит от результатов продаж.

Сеть Burger King – основной  конкурент McDonald's в России. Но подразделение "Бургер кинг Россия" не имеет "темной кухни" для заказов с доставкой.

"Даже несмотря на то что сегмент доставки демонстрирует сильный рост у нас, мы стремимся делать наши кухни видимыми для гостей, потому что мы знаем, что для гостей важно видеть, как готовится для них еда", — сообщил Иван Шестов, директор по коммуникациям "Бургер кинг Россия".

Но если кухня сети работает и на доставку, то это может замедлить обслуживание клиентов. Поэтому McDonald's открыл точку, ориентированную только приготовление еды для доставки.



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