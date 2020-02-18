Число жертв коронавируса за сутки — 98, инфицированы 1868 человек

18.02.2020, 10:28, Новости дня

За сутки в Китае новой коронавирусной инфекцией заболели 1,868 человек, количество смертей – 98. Всего зараженных в стране 72,436, выздоровели более 12000 человек.

Количество зараженных новым коронавирусом во всем мире 73335 человек, общее количество смертей – 1873, согласно данным Центра системной науки и инженерии Университета Джона Хопкинса

Вчера на борту круизного лайнера Diamond Princess была диагностирована коронавирусная инфекция у гражданки России.