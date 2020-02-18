Мнение: Верните право быть русским

18.02.2020, 10:26, Новости дня

Говорят, в новую Конституцию не хотят ничего вписать про русский народ.

Ну, как бы РФ есть – а русские не обязательно. (Вы простите, я не буду писать «русский» с большой буквы, мы же не немцы, нам Розенталь другую грамматику заповедал).

Говорят, в новую Конституцию не хотят ничего вписать про русский народ.

Ну, как бы РФ есть – а русские не обязательно. (Вы простите, я не буду писать «русский» с большой буквы, мы же не немцы, нам Розенталь другую грамматику заповедал).

Я в целом не удивлён, но огорчён.

А ещё я огорчён, что не могу в паспорте указать свою национальность. Вот при переписи государство, дай Бог ему здоровья и денег побольше, почему-то меня спрашивает – кто я. Значит, ему надо?

Но в паспорте этого указать не разрешают.

Вот я – русский. Могу, конечно, прикинуться татарином. Если пожелаю. Папа русский, мама татарка. Родился в Казахстане. Но я русский. Это мой выбор. Сознательный, между прочим. И не потому, что я татар не люблю или казахов. Но я человек русской культуры и менталитета. И ужасная Советская Власть, которая тоже не особо-то жаловала национальности, особенно титульную, почему-то мне разрешала писать в пятой графе паспорта «русский».

Кого это нынче обижает, чем? Марат, ты татарин, тебя обижает? Сослан, ты осетин, тебя обижает? Тимур, ты чеченец; Саша, ты еврей; Максим, ты армянин; Бахытжан, ты казах; Мирослава, ты украинка – мы же все несём в себе свою национальность, свой выбор, знаем, кто мы, разве вас обижает, если я называю себя русским и в паспорте у меня будет написано «русский»?

Во Франции самый чернокожий француз гордо назовёт себя французом, поедая своё эскарго де бургонь. Может добавит что-нибудь про происхождение из Алжира или Судана. Но возмутится, если ему откажут в праве быть французом и будет прав.

Россия создана русским народом. Какой бы он ни был нынче раздробленный и раскиданный, но он есть. И чтобы он рос, надо, чтобы себя можно было обозначить его частью. Не безликим «гражданством России» – это термин юридический, а РФ всегда была больше страной сути, чем закона.

Может быть в какой-то иной ситуации это было бы нафиг не нужно. Когда страна сильна и могуча, народ растёт, быть гражданином РФ — выгодно и прибыльно. Но у нас ситуация иная. Быть русским – это заранее пойти на ущемление. Тебя не поддержат диаспоры, тебя как бы вообще нет – как не было и в СССР, ты часть Того, Которого Нельзя Называть. Проблем казалось бы и нет, ну какие у тебя проблемы, если скажут — бери винтовку и иди воевать, но проблемы, сволочи, случаются. И пытаясь в той или иной ситуации найти «своих» – ты ищешь уже не русских, ты ищешь «земляков», дробишь свою русскость, превращаешься в помора, москвича, сибиряка, калужанина…

Может кто-то этого и хочет?

А параллельно хотят, чтобы в Россию возвращались из ближних и дальних стран русские, которых сто лет разбрасывало из страны. Ну так это шизофрения какая-то получается.

Как вообще можно защищать права русских – на Украине, в Прибалтике, по всему миру – если у нас самих нет официально оформленного права на национальность «русский»? Мы можем защищать «соотечественников» – но они граждане других стран. Русские иностранцы. И значит, де-факто, они для РФ никто и мы никакого права за них вступаться не имеем. И чего тогда причитать о притеснении русских за рубежом? Может, вначале, позволим им быть русскими в России? Примем удостоверения «русского соотечественника», как делают поляки, румыны и вообще все желающие?

Не знаю, не знаю. Мне бы хотелось в Конституции видеть слова о Русском народе (прости, Розенталь). Мне бы хотелось видеть в своём паспорте слово «русский». И чтобы мои дети, получая паспорт, думали и решали – кто они. И выбирали осознанно. Пусть там будет даже национальность «человек» и прочерк в графе — для желающих. Но для тех, кто русский – верните право ими быть.

Его даже коммунисты не отбирали.

Источник: Блог Сергея Лукьяненко

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