Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов вступился за фигурантов дела «Сети»

18.02.2020, 10:24, Новости дня

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов вступился за фигурантов дела «Сети». Он направил в Генпрокруатуру и Верховный суд обращения, в которых потребовал «опровергнуть домыслы о применении физического насилия» либо «признать допущенные при получении доказательств нарушения».

«Мы уже привыкли к тому, что с печальной регулярностью в стране разгораются скандалы, связанные с карательной практикой правоохранительных структур по отношению к собственным гражданам», — говорится в заявлении Миронова.

10 февраля Пензенский суд вынес приговоры обвиняемым по делу «террористического сообщества «Сеть»». Дмитрий Пчелинцев был приговорен к 18 годам колонии строго режима, Илья Шакурский — к 16 годам колонии, Андрея Чернова приговорили к 14 годам колонии, Максим Иванкин получил 13 лет колонии. Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сангынбаев приговорены к 10, 9 и 6 годам тюрьмы соответственно.

Дело расследовала ФСБ. Фигуранты неоднократно сообщали о пытках током, избиениях и давлении со стороны силовиков.



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