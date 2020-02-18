Диетологи из Германии назвали эффективные способы похудения

18.02.2020, 10:21, Разное

Медицинские специалисты из Германии перечислили эффективные методы похудения. По словам экспертов, внесение некоторых корректировок в образ жизни помогает быстро избавиться от лишнего веса.
Так, диетологи рекомендуют создавать дефицит калорий. При этом калорийность рациона необязательно сокращать кардинально, достаточно уменьшить его на 150-300 килокалорий в день и через некоторое время вес начнет снижаться. Во время диеты необходимо придерживаться рациона, состоящего из продуктов с повышенным содержанием постного белка и здоровых жиров. Источниками растительного белка являются бобовые, обезжиренный творог, яйца, куриное мясо и белый сыр. Здоровые жиры содержит рыба: семга, сардины и сельдь, а также орехи, авокадо и оливковое масло.

При добавлении к белковой пище сложных углеводов организм удастся обеспечить энергией, из-за чего чувство голода не будет наступать продолжительное время. В большом количестве сложные углеводы содержатся в цельных злаках, картофеле, гречке и чечевице.

Медики отмечают, что недостаточно только соблюдать диету, для более эффективного снижения веса требуется выполнять физические упражнения. Силовые тренировки не только позволяют сжечь калории, но и укрепить мышцы, а также ускорить метаболизм. Однако выполняя интенсивные тренировки, следует придерживаться здорового сна. Из-за недостатка сна у человека может возникнуть плохое самочувствие и нарушиться синтез гормонов. 



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