Samsung представила линейку новых «умных» телевизоров с технологией ИИ

18.02.2020, 10:21, Разное

В ходе CIS Forum 2020 южнокорейский технологический гигант Samsung представил линейку новых «умных» телевизоров. Благодаря технологии ИИ QLED-устройства обладают лучшим качеством звука и позволяют развивать видео-контент до уровня 8K.

Samsung применяет в новых «умных» телевизорах такие технологии, как AL Upscaling и Adaptive Picture. Первая позволяет процессору улучшать качество контента, вторая – даёт возможность получать лучшее изображение с высокой контрастностью. Кроме того, QLED-устройства сопровождаются интеллектуальными опциями, благодаря которым пользователи получают яркое впечатление от просмотра.

Флагманом серии представленных «умных» телевизоров от Samsung стала модель Q950 с практически безрамочным дизайном и толщиной корпуса в 15 мм. В другом устройстве — The Sero – разработчики применили решение, позволяющее экрану поворачиваться, а The Frame от Samsung может демонстрировать изображение музейных экспонатов и картин в неактивном состоянии.



На мероприятии презентовали и The Wall – модульные экраны большого формата. Применяемая технология MicroLED обеспечивает низкое потребление энергии, высокую яркость, широкий динамический диапазон и может впечатлить пользователей уровнями контрастности.